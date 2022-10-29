У лаконічному вбранні з розрізом: акторка Керрі Малліган відвідала галавечір Беверлі-Гіллз

Акторка на церемонії нагородження WIF 2022 27 жовтня у Каліфорнії.
Дворазова номінантів на премію "Оскар" Кері Малліган, добре відома кіноманам за фільмом "Великий Гетсбі", відвідала захід у Лос-Анджелесі — церемонію нагородження Women In Film Honor 2022, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.
Цей захід проводиться щорічно від 1973 року фондом, який бореться за права жінок у кіноіндустрії.
Акторка одягла з такої нагоди дуже простий лук — однотонну сукню верхня частина якої була виконана у вигляді майки, а низ мав високий розріз. На талії сукню прикрашала лише кілька складок.
Доповнювали лук акторки зачіска каре, сережки та чорні туфлі. Проте сукня Кері була хоч і елегантною, однак досить нудною, порівняно з луками інших знаменитостей. Під час виступу на сцені вона додала до образу ще й пальто.
Серед гостей заходу також були Джейн Фонда, Олівія Вайлд та зірка TikTok Еддісон Рей.
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