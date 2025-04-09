ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

У лаконічних образах: праонучки письменника Ернеста Гемінгвея відвідали фешнцеремонію

Вони — спадкоємиці відомого письменника. На публіці дівчата разом з’являються нечасто.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дрі та Ленглі Гемінгвей

Дрі та Ленглі Гемінгвей / © Getty Images

37-річна акторка та модель Дрі Гемінгвей, яка є дочкою акторки Меріел Гемінгвей та праонучкою письменника Ернеста Гемінгвея відвідала захід у Голлівуді. Вона з’явилася серед гостей Fashion Trust US Awards 2025, де вручали нагороди молодим дизайнерам.

Дрі обрала для своєї появи цікаве вбрання, яке включало білий лаконічний топ і легку лаймову спідницю, прикрашену пір’ям. Образ вона доповнила бежевою сумочкою з короткою ручкою, босоніжками з ремінцями та масивним браслетом на руці. Волосся Дрі розпустила, а губи нафарбувала яскраво-червоною помадою.

Дрі і Ленглі Гемінгвей / © Getty Images

Дрі і Ленглі Гемінгвей / © Getty Images

Що цікаво, відвідала захід вона цього разу не сама, а в компанії своєї молодшої сестри Ленглі Гемінггей. Вона, як і сестра, модель та акторка, але ще й художниця. На захід у Голлівуді Ленглі одягла білий штанний костюм у поєднанні з чорним топом. Її чорні босоніжки були такого ж дизайну, як і у Дрі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали вам про трагічне життя тітки Дрі та Ленглі — Марго Гемінгвей, а також показували її весільну сукню та весілля у Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie