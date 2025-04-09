У лаконічних образах: праонучки письменника Ернеста Гемінгвея відвідали фешнцеремонію

Дрі та Ленглі Гемінгвей / © Getty Images

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37-річна акторка та модель Дрі Гемінгвей, яка є дочкою акторки Меріел Гемінгвей та праонучкою письменника Ернеста Гемінгвея відвідала захід у Голлівуді. Вона з’явилася серед гостей Fashion Trust US Awards 2025, де вручали нагороди молодим дизайнерам.

Дрі обрала для своєї появи цікаве вбрання, яке включало білий лаконічний топ і легку лаймову спідницю, прикрашену пір’ям. Образ вона доповнила бежевою сумочкою з короткою ручкою, босоніжками з ремінцями та масивним браслетом на руці. Волосся Дрі розпустила, а губи нафарбувала яскраво-червоною помадою.

Дрі і Ленглі Гемінгвей / © Getty Images

Що цікаво, відвідала захід вона цього разу не сама, а в компанії своєї молодшої сестри Ленглі Гемінггей. Вона, як і сестра, модель та акторка, але ще й художниця. На захід у Голлівуді Ленглі одягла білий штанний костюм у поєднанні з чорним топом. Її чорні босоніжки були такого ж дизайну, як і у Дрі.

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали вам про трагічне життя тітки Дрі та Ленглі — Марго Гемінгвей, а також показували її весільну сукню та весілля у Парижі.