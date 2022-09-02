У лакованих штанях і босоніжках на шпильках: Ізабель Юппер з'явилася на фотоколі у Венеції

Француженка представила фільм "Синдикаліст" режисера Жан-Поля Саломе, у якому зіграла головну роль.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

До фотографів Юппер вийшла разом зі своїми колегами Жан-Полем Саломе та Грегорі Гадебуа. Акторка була одягнена в чорну трикотажну кофту, поєднуючи її з широкими лакованими штанями з високою талією і босоніжками з лакованої шкіри на високих підборах.

Ізабель доповнила образ чорними сережками з камінням, браслетами на зап'ястях, чорним манікюром, а в руці тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Також у знаменитості був макіяж зі стрілками на повіках, а руде волосся вона уклала локонами.

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Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

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