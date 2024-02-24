У лакованій шкірянці і малиновій спідниці: Сальма Гаєк із чоловіком сходила на показ Gucci

Акторка обрала для свого виходу ефектний аутфіт.

До об'єктивів папараці на Міланському тижні моди потрапили мыльярдер Франсуа-Анрі Піно і Сальма Гаєк. Подружжя відвідало показ колекції сезону осінь/зима 2024-2025 Модного дому Gucci.

Сальма, як завжди, мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у червону лаковану шкірянку, бежевий топ в рубчик і спідницю малиновго відтінку.

Сальма Гаєк ы Франсуа-Анрі Піно / Фото: Getty Images

Аутфіт акторка доповнила бордовими босоніжками на високій платформі і підборах, а також бордовою сумкою.

Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж ягідного відтінку, на обличчя одягла чорні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками.

Франсуа-Анрі був одягнений у темно-синій бомбер, чорну водолазку, чорні штани і чорні туфлі.

Нагадаємо, Сальма Гаєк у яскравому купальнику продемонструвала струнке тіло на відпочинку.

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