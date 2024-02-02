У лакованій спідниці та босоніжках з Х-подібними ремінцями: Емма Стоун на презентації фільму

Голлівудська зірка Емма Стоун, яка цього року серед номінанток на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, відвідала спеціальний показ фільму "Бідолашні створіння" та інтерв'ю, яке відбулося після нього. Захід вона відвідала з режисером картини Йоргосом Лантімосом.

Акторка одягла чорну лаковану спідницю від бренду Louis Vuitton трапецієподібної форми та з розрізом спереду, яку поєднала з лаконічною майкою, капроновими колготками та стильними туфлями у ретростилі.

Також акторка зробила лаконічне укладання, макіяж та нафарбувала нігті чорним лаком. Шию дівчини прикрашала підвіска від Tiffany & Co. Elsa Peretti Bean, вартість якої складає 1725 доларів.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

З такою прикрасою раніше була помічена американська співачка Олівія Родріго. Дівчина поєднала аксесуар із чорною довгою сукнею.

Фото: Associated Press

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