У лакованій сукні і з сумкою Louis Vuitton: Емма Стоун в об'єктивах папараці

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Емма Стоун, яка йшла до студії NBC у центрі Мангеттена, щоб дати інтерв'ю на Today.

Нині зірка займається проморекламою свого нового фільму Kinds of Kindness, який став її першим після того, як вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у стрічці "Бідолашні створіння".

Побачивши фотографів і фанатів, Емма мило усміхнулася і привіталася.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Акторка мала гарний вигляд. Вона була одягнена у лаковану сукню міді гранатового відтінку без бретельок, з двошаровим дизайном під грудьми і поясом із великою металевою пряжкою.

Лук Стоун доповнила атласними бордовими босоніжками на шпильках і невеликою сумкою Louis Vuitton із фірмовою монограмою.

Ідеально рівне укладання, сонцезахисні окуляри, бордові манікюр і педикюр та золоті каблучки завершили аутфіт акторки.

Нагадаємо, Емма Стоун на прем'єрний показ фільму "Види доброти" у Нью-Йорку прийшла у чорній сукні Louis Vuitton із сітчатою спідницею, аплікацією у вигляді гороху, довгими широкими рукавами і прозорими вирізами на животі.

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