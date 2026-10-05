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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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80
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1 хв

У лакованій сукні-пальті і з нігтями-кігтями: дворазова переможниця "Євробачення" привернула увагу в Парижі

Loreen в ефектному образі з’явилася на Тижні моди у Парижі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Loreen

Loreen / © Getty Images

Шведська співачка Loreen, яка перемогла на «Євробаченні» 2012 і 2023 років, відвідала показ Mugler у межах Паризького тижня моди. Дорогою на шоу вона потрапила до об’єктивів папараці.

Співачка постала у чорній лакованій сукні-пальті з широкими загостреними лацканами, двома рядами ґудзиків, ремінцями на манжетах і спідницею, яка розширювалася донизу.

Loreen / © Getty Images

Loreen / © Getty Images

Глибокий V-подібний виріз відкривав графічні татуювання на шиї та декольте артистки. Сукню вона поєднала з чорними босоніжками з квадратними носками, тонкими ремінцями та застібками на щиколотках. На ногах у неї також були графічні татуювання.

Особливу увагу в луку Loreen привертали надзвичайно довгі загострені нігті-кігті з декором. У зірки було розпущене волосся з чубчиком і макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Loreen у сміливому прозорому топі з драпуванням і без бюстгальтера потрапила під приціл папараці у Лондоні.

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