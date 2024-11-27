В лакованій сукні з хутром кольору стиглої вишні: американська співачка в ефектному луку сяяла на івенті

Марен Морріс в образі lady in red відвідала різдвяний захід.
Американська співачка Марен Морріс відвідала в Лос-Анджелесі щорічне святкування Різдва у Grove Tree Lighting Celebration від FOX 11.
Для своєї появи вона обрала ефектний аутфіт. На Марен була лакована сукня кольору стиглої вишні з екохутром у зоні декольте і без бретельок. Вбрання вона доповнила чорними капроновими колготами та червоними гостроносими туфлями.
Морріс зробила зачіску "Мальвіна" з локонами, макіяж з пишними віями, молочний манікюр, вуха прикрасила золотими сережками, а руки – золотою каблучкою.
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