В лакованій сукні з хутром кольору стиглої вишні: американська співачка в ефектному луку сяяла на івенті

Американська співачка Марен Морріс відвідала в Лос-Анджелесі щорічне святкування Різдва у Grove Tree Lighting Celebration від FOX 11.

Для своєї появи вона обрала ефектний аутфіт. На Марен була лакована сукня кольору стиглої вишні з екохутром у зоні декольте і без бретельок. Вбрання вона доповнила чорними капроновими колготами та червоними гостроносими туфлями.

Марен Морріс / Фото: Getty Images

Морріс зробила зачіску "Мальвіна" з локонами, макіяж з пишними віями, молочний манікюр, вуха прикрасила золотими сережками, а руки – золотою каблучкою.

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