У лакованому аутфіті та з яскравим манікюром: Гайді Клум приїхала на прем'єру фільму

У лакованому аутфіті та з яскравим манікюром: Гайді Клум приїхала на прем'єру фільму

48-річна супермодель відвідала прем'єру фільму "Падіння місяця" у Лос-Анджелесі.

Гайді Клум була серед зіркових гостей, яких запросили на світський захід до Китайського театру TCL у Лос-Анджелесі. Там відбулася прем'єра фантастичного фільму з Голлі Беррі у головній ролі. Акторка також сяяла на доріжці.

Клум була одягнена в лакований блейзер із трьома тонкими застібками на талії та глибоким вирізом на декольте, лакові легінси та черевики на підборах. Такий ефектний образ Клум доповнила крокодилячою сумкою, яскраво-червоним манікюром та насиченим макіяж на обличчі. Також модель розпустила довге світле волосся.

Гайді Клум / Getty Images

В своєму Instagram Гайді опублікувала відео, в якому показала, як вона збиралася на цей світський захід.

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