У лакованому міні і ботфортах: дружина екс"Холостяка" у відвертому луці спокусливо позувала на підлозі

У лакованому міні і ботфортах: дружина екс"Холостяка" у відвертому луці спокусливо позувала на підлозі

Даша Хлистун показала гарячі кадри з пікантного фотознімання.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — через 4 місяці після народження дитини повернула собі допологову форму і повернулася до роботи. Вона знялася у пікантній фотосесії, в якій з'явилася у сексуальному образі. Знімки з неї модель опублікувала в Instagram.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Хлистун перед камерою постала у чорній лакованій мінісукні, чорній білизні, якою іноді виблискувала на камеру, і чорних лакованих ботфортах на шпильках.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Волосся їй зібрали в гладких хвіст і зробили макіяж з акцентом на очах. Дівчина сексуально позувала, лежачи на підлозі.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Даша також виклала відео зі знімання, де показала, як спокусливо і еротично вона позувала.

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