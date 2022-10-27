У лакованому топі і плісованій спідниці: усміхнена Керрі Вашингтон побувала на токшоу

45-річна акторка і політична активістка в ніжному образі взяла участь у денному токшоу.

Папараці заскочили Керрі Вашингтон, коли вона вийшла з павільйону денного американського токшоу The View у Нью-Йорку.

Акторка мала чудовий вигляд і була у хорошому настрої. Вона з усмішкою зустріла фотографів.

Керрі продемонструвала ніжний лук. На ній був лакований топ піскового кольору без бретельок і плісована асиметрична спідниця світло-бежевого відтінку. На талії вона зав'язала пояс у тон вбрання.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон взула білі туфлі, волосся уклала назад, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Нагадаємо, раніше Вашингтон відвідала прем'єру стрічки "Школа добра і зла" у Лос-Анджелесі. Там вона постала у стильному образі від Ralph Lauren. На ній був трикотажний укорочений топ-поло фісташкового кольору.

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