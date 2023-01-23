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У латексній білизні та накидці з рюшами: Кайлі Дженнер відвідала чоловічий Тиждень моди в Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1876
Час на прочитання
1 хв
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У латексній білизні та накидці з рюшами: Кайлі Дженнер відвідала чоловічий Тиждень моди в Парижі

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Образ дівчини вийшов майже новаторським, адже білизна мала досить незвичайний вигляд.

Американська зірка реаліті та підприємиця Кайлі Дженнер вже другий рік поспіль відвідує Тиждень моди в Парижі, де демонструються головні новинки майбутнього сезону. Але цього разу вона побувала на показах чоловічих колекцій.

Учора, 22 січня, мільйонерка з ніг до голови одягнулася в речі від бренду Maison Margiela, щоб відвідати показ дизайнера, де було представлено чоловічу колекцію осінь-зима 2023 року.

Кайлі сфотографували, коли вона йшла у супроводі охорони до своєї машини. На ній була легка картата накидка з блакитними рюшами, яку вона доповнила сріблястими туфлями зі стразами та мінісумкою. Волосся дівчина зібрала у високу зачіску.

Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Під накидкою у Дженнер була латексна білизна молочного відтінку поверх якої вона одягла блакитне міні на бретельках. Знімками цієї частини образу вона поділилася в Instagram.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

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Дата публікації
Перегляди
1876
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