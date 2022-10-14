У латексній мінісукні та чоботях: Кайлі Дженнер сходила з бойфрендом-репером на побачення

25-річну зірку реалітішоу та засновницю косметичної компанії Кайлі Дженнер сфотографували на вулиці в Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на побачення зі своїм бойфрендом — репером Тревісом Скоттом. Пара трималася за руки і йшла на вечерю до ресторану Craig's.

На Кайлі була ефектна чорна латексна сукня на тонких бретельках, прикрашена квіткою на декольте та стегні. Доповнила вона свій вечірній образ мінісумкою та чоботами на шпильках.

Своє довге волосся красуня розпустила, на обличчі вона мала досить лаконічний макіяж з акцентом на шубах. З прикрас вона віддала перевагу парі діамантових сережок-пусетів.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

На відміну від своєї гламурної супутниці, Тревіс одягнув рвані джинси, футболку з принтом та теплу куртку. Також на ньому була кепка, сонцезахисні окуляри та кілька прикрас із величезними діамантами.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара неодружена, однак виховує двох спільних дітей — дочку Стормі та сина Вульфа, який народився взимку цього року.

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