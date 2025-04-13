У латексній мінісукні з глибоким вирізом: яскрава Кайлі Дженнер на вечірці

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

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Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram знімки свого яскравого аутфіту, в якому вона постала на вечірці у Палм-Спрінгс.

Зірка реаліті обрала для своєї появи латексну мінісукню лимонного кольору з глибоким спокусливим вирізом. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

У Дженнер було об’ємне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і довгий нюдовий манікюр із зірочками.

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Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, бойфренд Кайлі Дженнер — Тімоті Шаламе — на церемонії вручення премії «Оскар 2025» зявився у жовтому костюмі від бренду Givenchy.

Тімоті Шаламе / © Associated Press

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер Кайлі Дженнер / © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images