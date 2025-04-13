У латексній мінісукні з глибоким вирізом: яскрава Кайлі Дженнер на вечірці

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram знімки свого яскравого аутфіту, в якому вона постала на вечірці у Палм-Спрінгс.
Зірка реаліті обрала для своєї появи латексну мінісукню лимонного кольору з глибоким спокусливим вирізом. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
У Дженнер було об’ємне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і довгий нюдовий манікюр із зірочками.
Нагадаємо, бойфренд Кайлі Дженнер — Тімоті Шаламе — на церемонії вручення премії «Оскар 2025» зявився у жовтому костюмі від бренду Givenchy.