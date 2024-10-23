У латексній мінісукні з відвертим декольте: модель у спокусливому образі потрапила під приціл папараці

28-річна Брукс Нейдер у пікантному луку total black вийшла в світ.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська модель Брукс Нейдер. Дівчина продемонструвала на вулицях міста сексуальний образ.

На Брукс була чорна латексна мінісукня, яка добре обтискала її струнку фігуру. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфіт дівчина доповнила латексними рукавами, які знімаються, чорними капроновими гольфами і лакованими чорними босоніжками на високій платформі і підборах. Шию Нейдер прикрасила широким чорним чокером, а вуха – золотисто-чорними сережками. У руці вона несла чорну сумку, декоровану пір'ям.

У моделі було гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і світлий манікюр.

Нагадаємо, Брукс Нейдер прийшла на вечірку бренду Sports Illustrated Swimsuit Issue у чорній в'язаній сукні, яка складалася з ниток із зеленим бісером. Під вбранням були бежеві стринги, а от бюстгальтер був відсутній.

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