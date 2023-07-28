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У латексній сукні поверх бюстгальтера: американська інтернет-зірка одягла невдале вбрання

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У латексній сукні поверх бюстгальтера: американська інтернет-зірка одягла невдале вбрання

Сай Де Сільва / Фото: Getty Images

Знаменитість вийшла у світ у замалій сукні.

В об'єктиви папараці потрапила американська інтернет-зірка Сай Де Сільва. Жінка прогулювалася районом Сохо, що в Нью-Йорку.

Для свого виходу вона обрала досить невдале вбрання. На Сай була чорна латексна сукня міді на тонких бретельках, яка була на неї трішки замала і перетискала її на животі і під пахвами, що мало негарний вигляд.

А ще під цю сукню Сільва одягла чорний бюстгальтер, який наполовину визирав.

Сай Де Сільва / © Getty Images
Сай Де Сільва / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками із зав'язками на щиколотках, тонким чорним ремінцем на талії і чорною сумкою із золотою деталлю.

Сай зробила гладкий пучок, одягла на обличчя масивні чорні окуляри, на руку – широкий золотистий браслет, а вуха прикрасила великими сережками-кільцями.

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Дата публікації
Перегляди
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