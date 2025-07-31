У латексній сукні силуету «русалка»: Дженна Ортега на прем’єрі «Венсдей-2» у Лондоні

Дженна Ортега / © Associated Press

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Замість звичної похмурої палітри Дженна обрала образ у світлих відтінках. На ній була сукня Ashi Studio FW25 Couture, напівпрозорий бежевий ансамбль складався з корсета з латексу з текстурою зміїної шкіри і спідниці силуету «русалка».

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна доповнила аутфіт прикрасами Rainbow K, нюдовим манікюром та високими туфлями на платформі та підборах від Jimmy Choo. Довге темне волосся Ортега зібрала в низький хвіст, частину якого заплела в косу. У неї був виразний макіяж очей із блискучими тінями і темною помадою підкреслені губи.

Дженна Ортега / © Associated Press

Також прем’єру другого сезону відвідала Кетрін Зета-Джонс. Вона позувала перед камерами фотографів у вечірній сукні від Stephane Rolland вельми відвертого силуету.

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Дженна Ортега / © Associated Press