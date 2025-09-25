У латексній сукні та з чорним чокером на шиї: Кім Кардашян прийшла на інтерв'ю і здивувала фактом із життя

Кім Кардашян / © Getty Images

Реклама

Теледіва не перестає дивувати, але цього разу Кім Кардашян з’явилася не у своєму сімейному шоу, а в розважальній програмі «Нічне шоу з Джиммі Феллоном». Кардашян одягла ефектну чорну сукню з латексу, яка феноменально обтискала її фігуру, а також підкреслювала глибоке декольте.

У сукні були тонкі бретельки, а також високий розріз на довгій спідниці, а носила це вбрання Кім у поєднанні з чокером від Chrome Hearts і взуттям на величезній платформі. Також Кім розпустила волосся і одягла прикраси з діамантами на ногу.

Кім Кардашян / © Getty Images

Під час інтерв’ю 44-річна Кардашян розповіла, як її 69-річна мама одного разу влаштувала їй побачення наосліп, але сказала, що це співбесіда на роботу.

Реклама

«Мені вона сказала, що це співбесіда, а йому — що це побачення», — пояснила Кім. «І ось я під’їжджаю, іду й розповідаю про те, чим хочу займатися, і в мене з собою резюме! Не думаю, що вона припускала, що я буду настільки готова надати резюме».

Нагадаємо, що також у Нью-Йорку Кім презентувала свою нову колаборацію з брендом Nike. Відомий спортивний бренд Nike об’єднався з брендом одягу Skims, очолюваним Кардашян, з метою створення нової лінійки одягу під назвою NikeSkims. Заради такої події Кім організувала перформанс, на який прийшла сама й покликала свою маму Кріс Дженнер та молодшу сестру Глое Карадашяян.