ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

У латексній сукні та з чорним чокером на шиї: Кім Кардашян прийшла на інтерв'ю і здивувала фактом із життя

Кім не лише показала стильний образ, а й розповіла про побачення, на яке її заманила мати.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Теледіва не перестає дивувати, але цього разу Кім Кардашян з’явилася не у своєму сімейному шоу, а в розважальній програмі «Нічне шоу з Джиммі Феллоном». Кардашян одягла ефектну чорну сукню з латексу, яка феноменально обтискала її фігуру, а також підкреслювала глибоке декольте.

У сукні були тонкі бретельки, а також високий розріз на довгій спідниці, а носила це вбрання Кім у поєднанні з чокером від Chrome Hearts і взуттям на величезній платформі. Також Кім розпустила волосся і одягла прикраси з діамантами на ногу.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Під час інтерв’ю 44-річна Кардашян розповіла, як її 69-річна мама одного разу влаштувала їй побачення наосліп, але сказала, що це співбесіда на роботу.

«Мені вона сказала, що це співбесіда, а йому — що це побачення», — пояснила Кім. «І ось я під’їжджаю, іду й розповідаю про те, чим хочу займатися, і в мене з собою резюме! Не думаю, що вона припускала, що я буду настільки готова надати резюме».

Нагадаємо, що також у Нью-Йорку Кім презентувала свою нову колаборацію з брендом Nike. Відомий спортивний бренд Nike об’єднався з брендом одягу Skims, очолюваним Кардашян, з метою створення нової лінійки одягу під назвою NikeSkims. Заради такої події Кім організувала перформанс, на який прийшла сама й покликала свою маму Кріс Дженнер та молодшу сестру Глое Карадашяян.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie