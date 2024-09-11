У латексній сукні з ефектом пом'ятості: Кім Кардашян відвідала світський захід

Кім, хоч і була у досить лаконічному вбранні, але мала дуже ефектний вигляд.

43-річна телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян з'явилася серед гостей на третій щорічній вечері "Турбота про жінок", організованій фондом Kering.

Вона продемонструвала свою розкішну фігуру в латексній сукні від Модного дому Balenciaga. Це була сукня міді з широкими бретельками та розрізом на спідниці.

Вбрання мало незвичайну текстуру, адже його прикрашав трендовий ефект пом'ятої тканини.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Образ Кім доповнила чорними туфлями на підборах, французьким манікюром та улюбленим макіяжем у коричневій гамі. Волосся її перукар-стиліст Кріс Епплтон уклав у "мокрі" локони.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Орім Кардашян на світській вечері позували у розкішних сукнях та дорогих прикрасах Сальма Гаєк зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, Дакота Джонсон у гламурній сукні від Gucci, а також наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Сальма Гаєк з чоловіком / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Читайте також:

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)