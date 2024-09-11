У латексній сукні з ефектом пом'ятості: Кім Кардашян відвідала світський захід

Кім, хоч і була у досить лаконічному вбранні, але мала дуже ефектний вигляд.
43-річна телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян з'явилася серед гостей на третій щорічній вечері "Турбота про жінок", організованій фондом Kering.
Вона продемонструвала свою розкішну фігуру в латексній сукні від Модного дому Balenciaga. Це була сукня міді з широкими бретельками та розрізом на спідниці.
Вбрання мало незвичайну текстуру, адже його прикрашав трендовий ефект пом'ятої тканини.
Образ Кім доповнила чорними туфлями на підборах, французьким манікюром та улюбленим макіяжем у коричневій гамі. Волосся її перукар-стиліст Кріс Епплтон уклав у "мокрі" локони.
Орім Кардашян на світській вечері позували у розкішних сукнях та дорогих прикрасах Сальма Гаєк зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, Дакота Джонсон у гламурній сукні від Gucci, а також наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес.
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