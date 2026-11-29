- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Час на прочитання
- 1 хв
У латексній сукні з корсетом і прозорих туфлях: співачка в ефектному образі з’явилася на премії
Лорен Вуд позувала перед фотографами у вбранні у футуристичному стилі.
Американська співачка Лорен Вуд відвідала церемонію вручення премії The Beauty Awards 2026, яка відбулася у Лондоні.
Для своєї появи на червоній доріжці вона обрала ефектну обтислу латексну сукню сталево-сірого кольору з ефектом рідкого металу, який створював футуристичний образ.
Вбрання мало широкі бретельки, пікантне декольте і приталений корсет із вертикальними рельєфними швами. Воно чудово підкреслило струнку фігуру зірки.
Лук Вуд доповнила темними прозорими гостроносими туфлями. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а на руці був срібний годинник. Лорен зробила елегантну зачіску з випущеним пасмом з одного боку, макіяж з бежево-ягідного помадою і ніжно-рожевий манікюр.