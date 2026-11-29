Лорен Вуд / © Getty Images

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Американська співачка Лорен Вуд відвідала церемонію вручення премії The Beauty Awards 2026, яка відбулася у Лондоні.

Для своєї появи на червоній доріжці вона обрала ефектну обтислу латексну сукню сталево-сірого кольору з ефектом рідкого металу, який створював футуристичний образ.

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Лорен Вуд / © Getty Images

Вбрання мало широкі бретельки, пікантне декольте і приталений корсет із вертикальними рельєфними швами. Воно чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

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Лук Вуд доповнила темними прозорими гостроносими туфлями. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а на руці був срібний годинник. Лорен зробила елегантну зачіску з випущеним пасмом з одного боку, макіяж з бежево-ягідного помадою і ніжно-рожевий манікюр.

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