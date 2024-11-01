У латексній сукні з пікантним декольте: ефектна Адріана Ліма приміряла образ вампіра

Селебріті хизуються в Мережі своїми костюмами до Геловіна.
43-річна бразильська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма також не стала винятком і показала в Instagram свій варіант костюма для святкування Дня всіх святих.
Модель одягла коротку латексну сукню з дуже глибоким декольте, яке підкреслило її груди. Її образ доповнювали укладання з "мокрим" ефектом, темний манікюр та накладка на зуби з іклами.
"Для всіх кровопивців: я теж можу бути одним із вас... Веселого Геловіна", — написала Адріана під фото.
Костюм вампіра зазвичай один з найпопулярніших на Геловіна. Так, його обрала також співачка Крістіна Агілера. Вона вбралася графом Дракулою.
Нагадаємо, раніше модель Адріана Ліма показала, як скидала зайву вагу. Бразилійку часто звинувачують у використанні популярного зараз серед селебриті препарату для схуднення, і вона вирішила відповісти хейтерам.
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