У латексній сукні з розрізом до пупка: Lizzo у гламурному образі сходила на вечірку

Lizzo / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Lizzo, яка йшла на вечірку Vogue World. Для свого виходу вона обрала гламурний образ.

Реперка була одягнена у чорне латексне вбрання з металічним блиском, яке складалося з боді з високою горловиною і довгими рукавами та спідниці з розрізом до пупка.

Lizzo / © Getty Images

Лук артистка доповнила чорними гостроносими слінгбеками і сумкою кольору металік. Вона одягла чорну перуку, зробила макіяж із пишними віями і коричневою помадою і гострий довгий манікюр кольору металік. Вуха Lizzo прикрасила срібними сережками-кільцями, а руки — срібними каблучками і чорними парними браслетами.

Нагадаємо, раніше смілива Lizzo продемонструвала лук у коричневій мінісукні зі стразами.