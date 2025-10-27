ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
42
1 хв

У латексній сукні з розрізом до пупка: Lizzo у гламурному образі сходила на вечірку

37-річна американська реп-виконавиця любить носити провокаційні вбрання.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Lizzo

Lizzo / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Lizzo, яка йшла на вечірку Vogue World. Для свого виходу вона обрала гламурний образ.

Реперка була одягнена у чорне латексне вбрання з металічним блиском, яке складалося з боді з високою горловиною і довгими рукавами та спідниці з розрізом до пупка.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Лук артистка доповнила чорними гостроносими слінгбеками і сумкою кольору металік. Вона одягла чорну перуку, зробила макіяж із пишними віями і коричневою помадою і гострий довгий манікюр кольору металік. Вуха Lizzo прикрасила срібними сережками-кільцями, а руки — срібними каблучками і чорними парними браслетами.

Нагадаємо, раніше смілива Lizzo продемонструвала лук у коричневій мінісукні зі стразами.

42
