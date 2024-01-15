У латексній сукні з відвертим декольте: зірка серіалу "Венздей" у провокаційному луку позувала на червоній доріжці

Зірка серіалу "Венздей" і фільмах 90-х "Родина Адамсів" і "Каспер" – Крістіна Річчі – відвідала церемонію вручення нагород Critics Choice Awards 2024 у Лос-Анджелесі.

Акторка обрала для своєї появи провокаційний лук. Вона одягла латексу сукню без бретельок, зі шлейфом і розрізом від Atsuko Kudo, яка мала відверте сексуальне декольте. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила комплектом діамантових прикрас – кольє, сережки, браслет і каблучки, чорним клатчем від Carolina Herrera і лакованими туфлями.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Вона зібрала волосся ззаду, зробила насичений вечірній макіяж із червоною помадою і завершила лук французьким манікюром.

Нагадаємо, Емма Стоун з'явилася на премії Critics Choice Awards у чорній плісованій сукні на одне плече з декором від бренду Louis Vuitton.

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