У латексному боді: британська модель похизувалася сексуальними формами

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – знялася у пікантній фотосесії і показала кілька кадрів в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери вона постала в обтислому чорному боді на блискавці і з довгими рукавами, у якому продемонструвала сексуальні форми.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Аутфіт Меган доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із пишними віями і золотими сережками у вухах.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон сходила на вечірку у чорній довгій сукні з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

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