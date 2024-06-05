У латексному боді та в обіймах із рудим котом: Люпіта Ніонго на сторінках глянцю

41-річна кенійська акторка, лауреатка "Оскара" та кінорежисерка – Люпіта Ніонго – стала головною зіркою літнього випуску журналу Glamour. На обкладинці глянцю зірка з'явилася в яскравому образі – вона була одягнена у червоне латексне боді, а її образ доповнював "хижий" бордовий манікюр.

Також вона приміряла ефектний кетсьют із леопардовим принтом, а також шоколадний шкіряний корсет у поєднанні з леопардовими лосинами.

На деяких фото Люпіта позувала із рудим котом на руках.

"З моменту свого дебюту Лупіта Ніонго очолювала список найстильніших жінок на червоних доріжках. Немає нічого, що вона б не одягла, але Ніонго зізнається, що раніше у неї був цілий список таких речей", — каже підпис під фото.

Нагадаємо, раніше Люпіта Ніонго вийшла на червону доріжку церемонії в ефектній сукні з голою спиною. Вона з'явилася на церемонії вручення нагород Big Screen Achievement Awards, що відбулася у рамках CinemaCon.

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

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