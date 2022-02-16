У латексному бюстгальтері: Аманда Голден поділилася пікантними фото на честь дня народження

Британська телеведуча та акторка Аманда Голден сьогодні святкує день народження.

З нагоди свого 51-річчя знаменитість опублікувала в Мережі кілька пікантних фотографій із підписом: "Привіт, 51". На знімках Аманда зображена в латексному чорному бюстгальтері та спідниці з блискавкою посередині, яка наполовину розстебнута.

У ведучої Heart FM накручене волосся, а на обличчі красивий і насичений макіяж, а образ доповнюють сережки-висячки з каміння. Зірку привітали у коментарях її друзі та колеги.

Раніше цього тижня Голден публікувала інший пікантний знімок, на якому зображена в червоному мереживному комплекті білизни та з червоною трояндою в руках. А також позувала сидячи на підлозі у шовковій піжамі від Boux Avenue, щоб відсвяткувати День святого Валентина. Фігурі Голден і справді багато хто може позаздрити.

2021 року Аманда відсвяткувала 50-річний ювілей, і тоді її колеги на радіо влаштували їй справжній сюрприз. Святкували день народження ведучої кілька годин у прямому ефірі.

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