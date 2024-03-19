У латексному кетс'юті і червоному тренчі: телезірка у гламурному образі приїхала на нічне шоу

Мія Торнтон обрала для свого виходу спокусливе вбрання.
До об'єктивів папараці потрапила американська телезірка Мія Торнтон. Знаменитість у гламурному луку приїхала на нічне токшоу "Дивіться, що відбувається у прямому ефірі! з Енді Коеном" у Нью-Йорку.
На Мії був червоний лакований тренч і латексний кетс'ют із пікантним декольте, який ідеально підкреслив її сексуальні форми.
Аутфіт вона доповнила босоніжками кольору металік на шпильках. Волосся Торнтон зібрала у низький пучок, зробила насичений макіяж із пишними накладними віями, у вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки. Молочні манікюр і педикюр завершили лук телезірки.
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