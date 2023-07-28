У латексному корсеті і лосинах: українська співачка похизувалася сексуальним декольте

Українська співачка SHADU знялась у новій фотосесії, в якій продемонструвала два ефектних образи.

Спочатку зірка позувала перед об'єктивом фотокамери у сексуальному латексному вбранні, яке складалося з лосин, корсету і рукавичок. Головним акцентом у її луку було спокусливе декольте.

SHADU/Пресслужба

Співачка продемонструвала ще один аутфіт у всьому чорному. На ній були прямі штани і корсет, який чудово підкреслив її тонку талію і пишний бюст.

SHADU/Пресслужба

Крім того, SHADU похизувалася новою зачіскою – вона перефарбувалася у червоний колір.

Читайте також: