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У латексному корсеті і лосинах: українська співачка похизувалася сексуальним декольте

У латексному корсеті і лосинах: українська співачка похизувалася сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
137
Час на прочитання
1 хв
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У латексному корсеті і лосинах: українська співачка похизувалася сексуальним декольте

SHADU/Пресслужба

SHADU показала пікантні луки з фотосету.

Українська співачка SHADU знялась у новій фотосесії, в якій продемонструвала два ефектних образи.

Спочатку зірка позувала перед об'єктивом фотокамери у сексуальному латексному вбранні, яке складалося з лосин, корсету і рукавичок. Головним акцентом у її луку було спокусливе декольте.

SHADU/Пресслужба / ©
SHADU/Пресслужба

Співачка продемонструвала ще один аутфіт у всьому чорному. На ній були прямі штани і корсет, який чудово підкреслив її тонку талію і пишний бюст.  

SHADU/Пресслужба / ©
SHADU/Пресслужба

Крім того, SHADU похизувалася новою зачіскою – вона перефарбувалася у червоний колір. 

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Дата публікації
Перегляди
137
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