У латексному кроптопі та блейзері: Кім Кардашян блиснула стильним луком

Кім Кардашян – королева епатажу. Кожна її поява на публіці обговорюється і розглядається в ЗМІ буквально під мікроскопом.

Кім відвідала бутик Dolce & Gabbana у Мілані напередодні показу бренду на Міланському тижні моди. Одягла в цей день зірка комплект зі шкіряної укороченої куртки та мініспідниці з високою талією, доповненими ременями вартістю понад 8100 тисяч доларів (що еквівалентно майже 300 000 гривень).

Кардашян доповнила аутфіт високими шкіряними чоботями в тон на підборах. Її довге чорне волосся було розпущене та укладене, на обличчі був макіяж з пишними нарощеними віями, а губи підкреслені нюдовою матовою помадою та олівцем. Також у Кім був світлий манікюр.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кажуть, Кім супроводжувало безліч телекамер, ймовірно, зірка не просто так приїхала до бутака бренду в Мілані, а знімала там майбутній епізод The Kardashians (американське реалітішоу про особисте життя сім'ї Кардашян-Дженнер, знімання якого стартували 2022 року).

А в блогу в Instagram тим часом зірка реаліті показала інший лук. Вона одягла чорний латексний кроптоп, подовжений блейзер і, схоже, шкіряні штани і так сфотографувалася біля білої стіни. У підписі до знімку Кардашян коротко написала: "Усміхаюся зсередини". Варто зазначити, що Кім останнім часом стала мати ще кращий вигляд, ніж зазвичай.

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