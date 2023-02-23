У латексному міні: Гейлі Бібер у пікантному луку заскочили в Лондоні

26-річна модель та дружина Джастіна Бібера – Гейлі – часто потрапляє під приціл папараці.

Сьогодні Гейлі прилетіла до Лондона і була зазнімкована фотографами біля готелю Chiltern Firehouse. Одягнена Гейлі була дуже привабливо: у коротку латексну сукню на одне плече і з застібкою збоку, напівпрозорі колготи, а на плечі вона мала маленьку сумку.

Гейлі зробила коротку стрижку, легкий макіяж на обличчі та одягла сережки-кліпси. Також дівчина мала гарний світлий манікюр, на зап'ясті – золотий браслет, а на пальці каблучку з великим діамантом.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Гейлі Бібер любить носити одяг зі шкіри та латексу. Під час нещодавнього відпочинку на курорті в Аспені модель ходила в довгому шкіряному плащі від Saint Laurent.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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