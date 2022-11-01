У латексному міні та майці-алкоголічці: Меган Фокс та її наречений повторили образи Памели Андерсон і Томмі Лі

Акторка вирішила повторити образ найзнаменитішої блондинки у світі та її ексчоловіка.

Ефектна брюнетка Меган Фокс перетворилася до невпізнання для однієї з вечірок з нагоди Геловіна. На паті вона прийшла зі своїм нареченим Колсоном Бейкером, більше відомим під сценічним ім'ям Machine Gun Kelly.

Пара вже відзначилася декількома епатажними луками раніше, але цього разу для вечірки в Беверлі-Гіллз вони вирішили переодягнутися культовою парочкою з 90-х — секссимволом Памелою Андерсон та її колишнім чоловіком, рокером гурту Mötley Crüe Томмі Лі.

На Меган була червоно-рожева латексна мінісукня з декольте, перука з білим волоссям та прозорі туфлі. Доповнили її образ довгий манікюр та яскравий макіяж.

Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Колсон одягнув шкіряні штани, черевики та білу класичну майку, яка в народі називається "алкоголічкою". Він також одягнув перуку і став брюнетом для цього вечора.

Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Точно в таких же образах 1995 року з'явилися на вечірці на честь відкриття Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасі Памела Андерсон і Томмі Лі. Ця подія відбулася за місяць після весілля пари на пляжі.

Памела Андерсон і Томмі Лі, 1995 рік / Фото: Getty Images

Приблизно в цей же час молодята затіяли ремонт у будинку та найняли різноробів. Поводилися знаменитості потворно, постійно вигадуючи нові безглузді завдання для працівників, водночас самі цілими днями ледарювали, валялися біля басейну, пили алкоголь і курили марихуану. Як результат, робітники вирішили помститися і вкрали у знаменитостей із сейфу їхнє домашнє секс-відео.

Читайте також:

Меган Фокс з бойфрендом Machine Gun Kelly (9 фото)

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram