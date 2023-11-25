У латексному вбранні і на шпильках: телеведуча в ефектному луку похизувалася стрункою фігурою

Британська телеведуча і радіо-діджейка Мая Джама відвідала вечірку британського Vogue 2023 Forces For Change, яка відбулася у Лондоні.

Там дівчина постала у пікантному образі total black. На ній був латексний жакет із декольте і латексні легінси. У цьому вбранні Мая мала стрункий вигляд.

Мая Джама / Фото: Getty Images

Свій лук вона доповнила чорними туфлями з прозорими вставками і на шпильках, гарним укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками, золотистими сережками і французьким манікюром.

Нагадаємо, модель Джордан Данн з'явилася на цій самій вечірці у чорній сукні максі від бренду Versace з американською проймою і вирізами по боках.

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