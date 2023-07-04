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У лавандових мінішортах і з сумкою Chanel: зірка Marvel Люпіта Ніонго похизувалася стрункими ногами на фешнпоказі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
497
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У лавандових мінішортах і з сумкою Chanel: зірка Marvel Люпіта Ніонго похизувалася стрункими ногами на фешнпоказі

Люпіта Ніонго / Фото: Getty Images

40-річна акторка у красивому образі з'явилася на Паризькому тижні моди.

Зірка фільму від Marvel "Чорна пантера", Люпіта Ніонго, приїхала до Парижа, щоб відвідати показ Chanel Haute Couture осінь/зима 2023/2024, який відбувся у межах тижня моди.

Для своєї появи акторка обрала стильний лук від Chanel. На ній був костюм із букле, який складався з  коротких шортів і топу з коміром, блискучими ґудзиками і великими накладними кишенями. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Люпіта Ніонго / © Getty Images
Люпіта Ніонго / Фото: Getty Images

Аутфіт Ніонго доповнила дуже короткою стрижкою, чорними босоніжками і стьобаною фіолетовою сумкою, прикрашеною металевим логотипом французького Модного дому.

Люпіта зробила макіяж із помадою малинового відтінку, прикрасила вуха лаконічними діамантовими сережками, на обличчя вона одягла чорні окуляри у формі котячого ока. Світлий манікюр завершив образ акторки.

Нагадаємо, Люпіта Ніонго на церемонії вручення премії "Тоні" викликала фурор своїм провокаційним образом. Вона з'явилася в екстравагантному корсеті-зліпці кольору металік, який повторював форму її грудної клітки та самого бюсту.

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Дата публікації
Перегляди
497
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