У лавандових відтінках: Нікі Гілтон у мереживній сукні і на шпильках сяяла на вечірці

Світська левиця у ніжному аутфіті з'явилася на івенті.

Нікі Гілтон відвідала вечірку, присвячену Дню святого Валентина, яка відбулася у Музеї морозива у Нью-Йорку.

Для свого виходу знаменитість обрала красивий ніжний образ. На ній була лавандова мереживна сукня міді з нюдовою підкладкою та елегантний жакет на тон світліший. Вбрання вона скомбінувала з бежевими лакованими туфлями на шпильках.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Гілтон зробила скромну зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах, червоний манікюр, у вухах були сережки з великим камінням, а на руці – діамантова каблучка. У руках Нікі тримала статуетку у вигляді різнокольорового морозива.

Нагадаємо, Нікі Гілтон у пальті А-силуету і з сережками-пусетами прийшла на фешншоу.

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