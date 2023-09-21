У лавандовій "хмарі": супермодель 90-х Гелена Крістенсен з'явилася у сукні від саудівського бренду

Зірка мала у цьому вбранні приголомшливий вигляд.

54-річна супермодель 90-х Гелена Крістенсен відвідала Тиждень моди в Лондоні та захід BFC x AlUla Creates. Це була презентація двох брендів із Саудівської Аравії.

На заході Гелена з'явилася у вбранні-"хмарі" лавандового кольору від Atelier Hekayat. Її лук складалася з боді, мереживних колготок і сукні-накидки із зав'язками на талії та безліччю об'ємних рюшів.

Доповнила супермодель свій аутфіт сумкою-клатчем, сережками з перлами та високою зачіскою.

Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

Також кількома кадрами цього образу Гелена поділилася на сторінці Instagram.

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