У лавандовій "хмарі": супермодель 90-х Гелена Крістенсен з'явилася у сукні від саудівського бренду

Зірка мала у цьому вбранні приголомшливий вигляд.
54-річна супермодель 90-х Гелена Крістенсен відвідала Тиждень моди в Лондоні та захід BFC x AlUla Creates. Це була презентація двох брендів із Саудівської Аравії.
На заході Гелена з'явилася у вбранні-"хмарі" лавандового кольору від Atelier Hekayat. Її лук складалася з боді, мереживних колготок і сукні-накидки із зав'язками на талії та безліччю об'ємних рюшів.
Доповнила супермодель свій аутфіт сумкою-клатчем, сережками з перлами та високою зачіскою.
Також кількома кадрами цього образу Гелена поділилася на сторінці Instagram.
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