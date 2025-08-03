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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

У лавандовій сукні і з сумочкою-гітарою: Ліндсей Логан зачарувала аутфітом на прем’єрі фільму «Ще одна шалена пʼятниця»

39-річна акторка мала стрункий і гарний вигляд у вбранні, яке для неї пошили на замовлення.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

У Лондоні відбулася прем’єра фільму від Disney «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday»), на якій була присутня виконавиця головної ролі Ліндсей Логан.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Акторка з’явилася на івенті в образі своєї героїні Анни Коулман із першого фільму. На ній була лавандова сукня максі по фігурі, яку для неї створив бренд Ludovic de Saint Sernin. Вбрання мало спокусливе декольте, а також було прикрашене під ліфом, на талії і подолі золотистим камінням.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Цікавим доповненням луку Логан стала сумочка у вигляді гітари на ланцюжку від Judith Leiber, яка також була відсилкою на сцену з першої частини фільму.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

На зірці були бежеві босоніжки на шпильках від Manolo Blahnik і красиві прикраси Samer Halimeh New York. Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж у ніжних відтінках і світлий манікюр.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей позувала також зі своїми колегами зі стрічки: Джеймі Лі Кертіс, Менні Хасінто, Джулією Баттерс, Чедом Майклом Мюрреєм і Софією Гаммонс.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Нагадаємо, Ліндсей Логан на премєрі сиквелу у Нью-Йорку постала у білій сукні з декольте, драпуванням й акцентними пишними воланами на асиметричному подолі.

Про фільм:

Події розгортаються через роки після того, як Тесс (Джеймі Лі Кертіс) і Анна (Ліндсей Логан) пережили кризу ідентичності. Тепер у Анни є власна донька, а незабаром з’явиться й падчерка. Долаючи численні випробування, пов’язані з об’єднанням двох сімей, Тесс і Анна знову переконуються, що блискавка може вдарити двічі.

В український прокат стрічка «Ще одна шалена пʼятниця» вийде 7 серпня.

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