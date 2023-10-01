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У лавандовій сукні-комбінації: Кім Кардашян приголомшила своїм образом на Тижні моди в Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У лавандовій сукні-комбінації: Кім Кардашян приголомшила своїм образом на Тижні моди в Парижі

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Це був ідеальний і гламурний образ без зайвих деталей.

Зірка реалітішоу та бізнесвумен Кім Кардашян перевершила саму себе, коли з'явилася на показі Victoria Beckham весна-літо 2024. Діва Instagram вибрала довгу шовкову сукню до підлоги у ніжно-лавандовому кольорі та на тонких бретельках.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Вбрання було однотонним, підкреслювало неймовірну фігуру Кім, а також мало овальне глибоке декольте.

Доповнила образ вона лаконічними босоніжками на високих підборах, укладанням з легкими локонами, а також масивними прикрасами на шиї з діамантами, одна з яких мала каміння в колір її сукні.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Також Кім зробила лавандовий манікюр, макіяж із яскравими рум'янами та блиском на губах.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press
Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press

А ось прийшла вона на шоу не сама, а в компанії своєї матері Кріс Дженнер, яка одягла таку саму сукню, але чорного кольору і доповнила її курткою та діамантовими кольє.

Кім Кардашян та Кріс Дженнер / © Associated Press
Кім Кардашян та Кріс Дженнер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1243
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