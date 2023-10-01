У лавандовій сукні-комбінації: Кім Кардашян приголомшила своїм образом на Тижні моди в Парижі

Це був ідеальний і гламурний образ без зайвих деталей.
Зірка реалітішоу та бізнесвумен Кім Кардашян перевершила саму себе, коли з'явилася на показі Victoria Beckham весна-літо 2024. Діва Instagram вибрала довгу шовкову сукню до підлоги у ніжно-лавандовому кольорі та на тонких бретельках.
Вбрання було однотонним, підкреслювало неймовірну фігуру Кім, а також мало овальне глибоке декольте.
Доповнила образ вона лаконічними босоніжками на високих підборах, укладанням з легкими локонами, а також масивними прикрасами на шиї з діамантами, одна з яких мала каміння в колір її сукні.
Також Кім зробила лавандовий манікюр, макіяж із яскравими рум'янами та блиском на губах.
А ось прийшла вона на шоу не сама, а в компанії своєї матері Кріс Дженнер, яка одягла таку саму сукню, але чорного кольору і доповнила її курткою та діамантовими кольє.
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