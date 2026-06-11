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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

У лавандовій сукні-комбінації з відвертим декольте: Рейчел Зеглер зачарувала ніжним образом

25-річна акторка продемонструвала свій гарний аутфіт з вечірки премії “Тоні“.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер

Зірка фільмів «Білосніжка» та «Вестсайдська історія» Рейчел Зеглер поділилася з шанувальниками новими світлинами. На них дівчина продемонструвала романтичний образ у білизняному стилі, у якому вона відвідала афтепаті премії Tony Awards.

Акторка позувала за лаштунками у ніжній шовковій сукні лавандового відтінку від бренду Nina Ricci. Вбрання мало тонкі бретельки, глибоке V-подібне декольте та обтислий силует, який красиво підкреслював її струнку фігуру.

Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер

Зеглер показала підписникам, який вигляд має вбрання ззаду — там був виріз і довгі контрастні бретелі насиченого фіолетового кольору, які спадали вздовж спини, додаючи аутфіту ефектності.

Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер

Свій образ Рейчел доповнила укладанням з боковим проділом, макіяжем з акцентом на очах, лаконічними сережками з камінням у вухах та каблучками.

Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер

Нагадаємо, Рейчел Зеглер у сукні з декольте до пупка від бренду Michael Kors з’явилася на церемонії вручення премії «Тоні».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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