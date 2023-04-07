У лавандовій сукні з сексуальним декольте: лос-анджелеська модниця у спокусливому луку потрапила в об'єктиви папараці

Мандана Болурчі обожнює відверті луки, які зазвичай обирає для своїх виходів у світ.

В об'єктиви папараці на вулицях Західного Голлівуду потрапила американська зірка соцмереж та інфлюенсерка Мандана Болурчі. Красуня йшла у компанії свого коханого - професійного баскетболіста Патріка Беверлі.

Мандана, як завжди, мала сексуальний вигляд. На ній була атласна сукня лавандового кольору, розшита на спідниці пір'ям. Головним акцентом у її аутфіті було відверте спокусливе декольте.

Зверху Болурчі одягла куртку зі штучним хутром на блискавці. Лук зірка доповнила лавандовими босоніжками на шпильках і рожевою сумочкою.

Мандана Болурчі і Патрік Беверлі / Фото: Getty Images

Волосся Мандана уклала в локони і зробила насичений вечірній макіяж. Білий манікюр і діамантові прикраси завершили ефектний образ модниці.

Патрік мав стильний вигляд у білій сорочці з написом, твідовому чорно-білому піджаку, чорних штанях і кросівках.

Нагадаємо, минулого разу на вулицях Лос-Анджелесаула Болурчі з'явилася у синій мінісукні із прозорими вставками і без бюстгальтера. Вийшло пікантно.

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