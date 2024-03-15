У лавандовій сукні з сексуальним декольте: яскравий образ політичної коментаторки

До об'єктивів папараці потрапила нігерійсько-американська політична коментаторка, науковиця зі зв’язків із громадськістю і телеведуча – Венді Осефо.

Жінка мала яскравий красивий вигляд. На ній була довга сукня лавандового кольору з вузлами і драпуванням у зоні декольте і на животі. Вбрання мало відвертий виріз, який підкреслив її пишні сексуальні груди. Взута вона була у золоті туфлі.

Венді Осефо / Фото: Getty Images

Венді зробила елегантну високу зачіску, макіяж із пишними віями і рубіновими тінями на повіках. Вуха вона прикрасила золотими сережками-каплями, а руки – парними золотими браслетами та каблучками. Довгий гострий манікюр із декором завершив лук Осефо.

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