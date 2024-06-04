У лавандово-синій мінісукні: акторка Нікола Коглан сяяла на прем'єрі "Бріджертонів"

Напередодні виходу нових серій серіалу "Бріджертони" від Netflix, у Торонто відбулася прем'єра з фотосесією, яку відвідали зірки шоу.
Головну увагу на червоній доріжці привернула акторка Нікола Коглан, яка є головною героїнею третього сезону серіалу.
На 37-річній Ніколі була лавандово-синя сукня від бренду Sara Mrad з колекції весна-літо 2024. Міні акторка носила у поєднанні з величезною рубіновою накидкою зі складками та шлейфом.
Цей її ансамбль випромінював гламур та витонченість, а доповнила вона його сріблястими туфлями з камінням, високою зачіскою та золотими сережками.
На заході вона позувала з колегою з серіалу Люком Ньютоном, який у "Бріджертонах" виконує роль її коханого. Актор одягнув на захід сірий смугастий костюм із пом'ятої тканини, який поєднав зі смугастою сорочкою та білою футболкою.
Також трохи раніше Нікола завітала на захід, який проводився в Нью-Йорку перед стартом показів першої частини третього сезону "Бріджертонів". Тоді вона сяяла перед фотографами в білому луку від бренду Danielle Frankel, який носила в поєднанні з прикрасами від Chopard зі смарагдами та діамантами.
Нагадаємо, що Netflix вирішили поділити третій сезон серіалу "Бріджертони" на дві частини. Перші чотири серії популярного шоу вийшли 16 травня, а другі чотири серії з'являться на стримінгу 13 червня. Перед стартом фінальних епізодів Нікола Коглан підігріває інтерес, показавши фото зі знімального майданчика, а Netflix випустили новий трейлер.
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