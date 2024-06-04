У лавандово-синій мінісукні: акторка Нікола Коглан сяяла на прем'єрі "Бріджертонів"

Напередодні виходу нових серій серіалу "Бріджертони" від Netflix, у Торонто відбулася прем'єра з фотосесією, яку відвідали зірки шоу.

Головну увагу на червоній доріжці привернула акторка Нікола Коглан, яка є головною героїнею третього сезону серіалу.

На 37-річній Ніколі була лавандово-синя сукня від бренду Sara Mrad з колекції весна-літо 2024. Міні акторка носила у поєднанні з величезною рубіновою накидкою зі складками та шлейфом.

Цей її ансамбль випромінював гламур та витонченість, а доповнила вона його сріблястими туфлями з камінням, високою зачіскою та золотими сережками.

Нікола Коглан / Фото: Getty Images

На заході вона позувала з колегою з серіалу Люком Ньютоном, який у "Бріджертонах" виконує роль її коханого. Актор одягнув на захід сірий смугастий костюм із пом'ятої тканини, який поєднав зі смугастою сорочкою та білою футболкою.

Нікола Коглан та Люк Ньютон / Фото: Getty Images

Також трохи раніше Нікола завітала на захід, який проводився в Нью-Йорку перед стартом показів першої частини третього сезону "Бріджертонів". Тоді вона сяяла перед фотографами в білому луку від бренду Danielle Frankel, який носила в поєднанні з прикрасами від Chopard зі смарагдами та діамантами.

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Netflix вирішили поділити третій сезон серіалу "Бріджертони" на дві частини. Перші чотири серії популярного шоу вийшли 16 травня, а другі чотири серії з'являться на стримінгу 13 червня. Перед стартом фінальних епізодів Нікола Коглан підігріває інтерес, показавши фото зі знімального майданчика, а Netflix випустили новий трейлер.

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