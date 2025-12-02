У лавандовому балахоні зі шлейфом і капелюшку: Ріанна вийшла у світ у луку від Balenciaga

Ріанна / © Associated Press

Ріанна після народження доньки, яка стала її третьою дитиною, з’явилася на церемонії вручення премії Gotham Film Awards. Вона позувала фотографам в об’ємній сукні-балахоні, створеній П’єрпаоло Піччолі для Модного дому Balenciaga.

Ріанна / © Associated Press

Її сукня лавандового кольору була з об’ємними складками тканини і довгим шлейфом, а доповнила вона це вбрання шкіряними чорними рукавичками і креативним капелюшком, прикрашеним пір’ям. Макіяж Ріанни був яскравим, а розкоші та гламуру її образу додавали коштовності — кольє і сережки.

На заході Ріанна позувала зі своїм коханим A$AP Rocky, який був одягнений не менш стильно, адже вийшов на червону доріжку в костюмі графітового кольору, сорочці та краватці. У руці у репера була сумка, а взув він туфлі від Chanel.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Також захід відвідали й інші зірки: Джулія Робертс, Наомі Воттс, Крістен Стюарт, Дженніфер Лоуренс, Кейт Гадсон і Аманда Сейфрід.