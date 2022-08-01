У лавандовому бікіні та капелюсі: Брітні Спірс ніжиться на яхті у відпустці

Знімки оголеної Брітні Спірс давно нікого не дивують. Попдіва показала все, що тільки могла шанувальникам відколи створила блог в Instagram.

Зараз Брітні разом із чоловіком Семом Асгарі перебуває на відпочинку. Співачка опублікувала в блогу знімок, на якому зображена в лавандовому бікіні, сонцезахисних окулярах і капелюсі, позуючи лежачи на яхті.

Попдіва запостила ще кілька роликів із відпочинку, продемонструвала, як засмагає топлес на палубі яхти та танцює з тарілкою фруктів.

У відпустку Брітні та її чоловік прибули на приватному літаку. Співачка не повідомила, де саме вона відпочиває, і вона безперечно стала щасливішою після того, як позбулася опіки свого батька Джеймса Спірса.

Нагадаємо, раніше попдіва публікувала фото у жовто-блакитному бікіні, яке зробила на тлі басейну у своєму новому будинку, який придбала після весілля.

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