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У лаймовій сукні та босоніжках на шпильці: Джіджі Хадід на вечірці Vogue у Лондоні

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У лаймовій сукні та босоніжках на шпильці: Джіджі Хадід на вечірці Vogue у Лондоні

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

27-річна модель Джіджі Хадід відвідала вечірку британського Vogue X Self-Portrait у Chiltern Firehouse у Лондоні.

Джіджі мала чудовий вигляд в лаймовій сукні, що обтискає фігуру, яка була прикрашена блискітками. Аутфіт модель доповнила смарагдовими босоніжками на підборах Christian Louboutin і мініатюрною сумкою, яку тримала в руках.

Хадід зібрала волосся у високий пучок і зробила гарний, але не помітний макіяж. З прикрас на моделі були дрібні сережки-кільця у вухах. А також вона зробила манікюр у світлих відтінках.

Захід за участю зірок був організований головним редактором журналу Vogue Едвардом Еннінфулом, а також Хан Чонгом, засновником та креативним директором модного бренду Self Portrait.

Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, зірку заскочили папараці в Нью-Йорку. Модель неквапливо прогулювалася вулицями міста і була одягнена в укорочену футболку та білі штани-карго.

Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

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