У ледь застебнутій сорочці: іспанська співачка з'явилася на вулиці у незвичайному образі

Співачка вирішила одягнутися просто, але додала в образ екстравагантності за допомогою взуття.

30-річну іспанську співачку та авторку пісень Розалію сфотографували у Нью-Йорку, у престижному районі Челсі, коли вона, ймовірно, прямувала на інтерв'ю.

Дівчина була одягнена досить незвично і легко, коли йшла вулицею, адже на ній була проста біла сорочка, яку вона застебнула лише на два ґудзики, і спортивні штани від Adidas.

Цей досить лаконічний образ у стилі спортшик вона доповнила прозорими босоніжками на неймовірно високій платформі, а також зібрала волосся у пучок.

Розалія / Фото: Getty Images

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