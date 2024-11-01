У легендарній "голій" сукні: Емілі Ратаковскі перетворилася на Дженніфер Лопес

Учора, 31 жовтня, всі селебріті святкували Геловін та демонстрували свої цікаві костюми.
33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі теж вирішила не відставати та показала свій святковий образ. Вона перетворилася на Дженніфер Лопес у її легендарній сукні Versace з тропічним принтом, у якій вона вийшла на червону доріжку Grammy у 2000 році.
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Свій відвертий образ Емілі доповнила зачіскою, як у Джей Ло.
А такий вигляд мала співачка:
Зазначимо, королевою Геловіна по праву вважається модель Гайді Клум, адже вона славиться своїми екстравагантними образами і вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята. Цього року вона знову здивувала своїм костюмом. Модель перетворилася на інопланетянина з культового фільму Спілберга.
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