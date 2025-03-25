У легендарному ніпплкіні Chanel: дівчина Леонардо Ді Капріо знялася для глянцю

Італійська модель приміряла сміливі образи під час фотосесії для відомого журналу.

26-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – стала головною зіркою нового випуску французької редакції Vogue. На обкладинці глянцю вона позувала топлес — на ній були лише білі капронові колготки від Louis Vuitton.

instagram.com/voguefrance

Стилісти підібрали для дівчини дуже сміливі образи. Вітторія приміряла і рожевий перуку, і екстравагантні окуляри Prada, і панчохи з підв'язками Balenciaga.

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

А також позувала в легендарному мікробікіні від Chanel, яке отримало назву "ніпплкіні" – через крихітний бюстгальтер, який прикриває лише соски (nipple).

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

Зазначимо, Вітторія Черетті – успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

instagram.com/voguefrance

Нещодавно вона відкрила показ Chanel на Паризькому тижні моди, що підтвердило її статус однієї із провідних моделей в індустрії моди.

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