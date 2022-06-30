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У легкій сорочці та білих штанах: Ліза Кудров прийшла у лаконічному образі на радіо

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У легкій сорочці та білих штанах: Ліза Кудров прийшла у лаконічному образі на радіо

Ліза Кудров / Фото: Getty Images

Важко повірити, що серіал "Друзі" завершився 18 років тому, а його головні зірки змінилися до невпізнання.

28 червня одна з головних акторок "Друзів" Ліза Кудров відвідала голлівудську радіостудію SiriusXM у Лос-Анджелесі. 58-річна акторка-мільйонерка мала чудовий вигля і скромний, одягнувши для заходу укорочені білі штани з деніму, видовжену сорочку та коричневі сандалі. Образ знаменитості доповнили окуляри для зору у чорній оправі, годинник із коричневим ремінцем, пояс на талії та медальйон на шиї.

Ліза Кудров / © Getty Images
Ліза Кудров / Фото: Getty Images

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