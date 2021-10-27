У легкій спідниці та кедах: акторку Дженніфер Гарнер помітили у гарному вбранні

Образ був простий, але зручний і навіть трохи романтичний.

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер, яка також є колишньою дружиною Бена Аффлека, потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли йшла до своєї машини, щоб забрати сина зі школи. Вона була одягнена в строкату довгу спідницю, білі шкарпетки, коричневі кеди та кашемірову кофту від Altuzarra, кольору капучино.

Збоку кофту прикрашали великі золоті ґудзики, а з аксесуарів на акторці були лише годинники та намисто. У руці вона мала захисну маску, яку незабаром одягла.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Дженніфер любить прості та зручні речі, а також вона одна з небагатьох знаменитостей, хто особисто ходить по покупки. Якось її навіть заскочили на ринку, коли вона купувала овочі. Зірка була з величезними шоперами на плечі.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

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