У легкій сукні і чоботях-козаках: Злата Огнєвіч у романтичному образі позувала на яхті

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram чорно-білі світлини, на яких вона постала у романтичному аутфіті. Співачка чуттєво позувала на яхті.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

На зірці була легка біла сукня з рюшами і мереживом та вирізами на плечах, яку вона поєднала з чорними чоботями-козаками. Талію красуня підкреслила чорним поясом. Образ Огнєвіч доповнила намистом і сережками.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

У дописі Злата анонсувала вихід своєї нової пісні під назвою "Світло".

"Світло нагадає нам, що буде завтра. Світло нагадає, вилікує рани …. Рівно за тиждень прем'єра нового проєкту і мого синглу #СВІТЛО

Музика - це потужний Голос, який здатен привернути увагу цілого світу до подій в Україні. На щастя, в нашої країни сотні таких голосів. Мої люди Світла, я закликаю щодня боротися і вірити в краще! Станьте тим самим Голосом, який розіб'є темряву", - написала артистка.

Раніше Огнєвіч похизувалася стильним луком у білому топі, блакитному штанному костюмі і білих кедах.

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